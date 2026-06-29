В Тульской области запустили цифровой навигатор для поиска автозаправок. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области начал работу новый цифровой сервис под названием «Навигатор АЗС», призванный облегчить жизнь автомобилистам при планировании поездок. Инструмент помогает водителям оперативно подбирать и находить наиболее подходящие автозаправочные станции.

Сервис функционирует на базе бота «Арсенал услуг» внутри мессенджера MAX. Функциональные возможности цифрового помощника охватывают все основные потребности водителей. Система поддерживает гибкий поиск, позволяя находить станции по их названию, точному адресу или конкретному бренду. Дополнительно реализован удобный фильтр по видам топлива, благодаря которому пользователи могут легко отбирать только те АЗС, где в наличии имеется нужная марка от АИ-92 и АИ-95 до дизеля.

Для максимального комфорта навигатор отображает найденные объекты как на интерактивной карте, так и в формате обычного списка. Построение маршрута до выбранной заправки осуществляется буквально в один клик, что существенно экономит время в пути.