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НовостиПроисшествия29 июня 2026 8:38

В Донском суд арестовал мужчину за убийство и расчленение знакомой

Он пробудет под арестом до 26 августа
Анна КОНЕВА
В Донском суд арестовал мужчину за убийство и расчленение знакомой

В Донском суд арестовал мужчину за убийство и расчленение знакомой

Фото: Алексей ФОКИН.

Донской городской суд Тульской области рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по городу Донской об избрании меры пресечения в отношении местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, в период с вечера 25 мая по 26 июня обвиняемый, находясь в квартире, в ходе конфликта нанес своей знакомой не менее двух ударов ножом в шею. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело. Часть органов злоумышленник оставил в квартире, остальное спрятал в месте, которое пока не установлено.

Изучив представленные материалы и данные о личности обвиняемого, суд пришел к выводу, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил мужчину под стражу на два месяца — до 26 августа. Расследование продолжается.