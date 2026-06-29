Роспотребнадзор приостановил работу 22 предприятий общепита в Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

В первой половине 2026 года специалисты Тульского Роспотребнадзора провели масштабные проверки заведений общественного питания. Ведомство организовало 31 контрольное мероприятие и инициировало 27 санитарно-эпидемиологических расследований. Инспекторы тщательно изучали условия работы кафе, ресторанов и столовых, чтобы обеспечить безопасность питания для жителей региона.

В ходе надзорных мероприятий эксперты выявили ряд системных проблем. Чаще всего предприниматели допускали антисанитарию в производственных и вспомогательных залах. Также фиксировались ошибки при подготовке сырья к приготовлению блюд и неправильная обработка столовой посуды с кухонным инвентарем. Кроме того, заведения принимали продукты с нечитаемой маркировкой или без необходимых сопроводительных бумаг. Нередко к работе допускали персонал, не прошедший медицинский осмотр или гигиеническое обучение.

За игнорирование санитарного законодательства и норм технического регулирования к нарушителям применили строгие меры. Деятельность 22 предприятий общественного питания была принудительно остановлена на сроки от 30 до 90 суток. Всего возбудили 76 дел об административных правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов достигла 863 тысяч рублей. Из оборота изъяли и сняли с реализации 345 килограммов пищевой продукции, включая различные кулинарные изделия.

Помимо карательных мер, ведомство активно занималось профилактикой. В рамках федерального закона о государственном контроле специалисты совершили 98 профилактических визитов к предпринимателям. По итогам этих посещений выдали 53 предписания, обязывающих устранить выявленные нарушения обязательных требований. Также бизнесменам объявили 92 предостережения о недопустимости нарушения законодательства в будущем.