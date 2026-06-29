В тульской деревне Рахлеево появились новые освещенные остановки для льготных маршрутов. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты государственного учреждения «Тулаавтодор» завершили комплекс работ по благоустройству придорожной инфраструктуры на региональной трассе, ведущей к деревне Рахлеево. На данном участке появились современные остановочные пункты под названием «Новый поселок Рахлеево». Важной особенностью новых объектов стало наличие автономного освещения, что обеспечит комфорт и безопасность пассажиров в темное время суток.

Дополнительно строители проложили удобные пешеходные дорожки, которые соединяют транспортные остановки с улицей Школьной. Теперь жителям не придется идти по обочине.

С 29 июня 2026 года обновленные остановки официально интегрированы в маршрутную сеть. Сюда будут заезжать льготные автобусы. В частности, речь идет о рейсах №157, следующем по направлению «Арсеньево - Голубочки», а также о маршруте №159а, следующему по направлению «Арсеньево – Кузьменки».