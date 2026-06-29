Тюремный срок за кражу шоколада заработал новомосковец в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Новомосковского района назначил ранее неоднократно судимому гражданину 8 месяцев лишения свободы за кражу шоколада.

31 марта мужчина находился в магазине «Верный» взял с витрины 22 шоколадки «Милка» и спрятал их за пояс брюк. Минуя кассовую зону и не оплатив товар, подсудимый вышел из магазина, продав добычу случайному прохожему. Материальный ущерб оценен в 3100 руб.

Ему назначено наказание, с учетом рецидива, в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.