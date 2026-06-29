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НовостиПроисшествия29 июня 2026 7:35

Тюремный срок за кражу шоколада заработал новомосковец в Тульской области

Материальный ущерб оценен в 3100 рублей
Игорь КОПЫТОВ
Тюремный срок за кражу шоколада заработал новомосковец в Тульской области

Тюремный срок за кражу шоколада заработал новомосковец в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Новомосковского района назначил ранее неоднократно судимому гражданину 8 месяцев лишения свободы за кражу шоколада.

31 марта мужчина находился в магазине «Верный» взял с витрины 22 шоколадки «Милка» и спрятал их за пояс брюк. Минуя кассовую зону и не оплатив товар, подсудимый вышел из магазина, продав добычу случайному прохожему. Материальный ущерб оценен в 3100 руб.

Ему назначено наказание, с учетом рецидива, в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.