Тульский академический театр драмы закрыл 249-й сезон Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июня в Тульском академическом театре драмы прошло торжественное закрытие 249-го театрального сезона. Финальным событием стал театрализованный вечер «Весь мир - театр!» режиссера-постановщика Анны Терешиной, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России.

Зрителей ждал особенный вечер - с юмором, музыкой, неожиданными творческими решениями и атмосферой настоящего театрального праздника. Вместе со зрителями артисты вспомнили яркие моменты прошедшего сезона, показали, что остается за пределами сцены, и еще раз признались в любви к театру.

249-й сезон стал для театра насыщенным творческими событиями. Репертуар пополнили четыре премьерные постановки. Артисты драмы активно участвовал в гастрольной и фестивальной жизни страны. Тула принимала ведущие театральные коллективы России и зарубежья, среди которых Хабаровский краевой театр драмы, Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского, Государственный, Государственный академический Малый театр России, Московский академический театр Сатиры, Московский художественный академический театр имени М. Горького, Театр на Малой Ордынке, Приморский краевой театр кукол, Белорусский государственный академический музыкальный театр, Молодежный театр Узбекистана.

Особое внимание театр уделял патриотическим и просветительским проектам. Артисты выступали перед военнослужащими, принимали участие в памятных мероприятиях региона, а также продолжили сотрудничество с ведущими театрами страны. Одним из знаковых событий сезона стало подписание соглашения о сотрудничестве с Московским академическим театром Сатиры.