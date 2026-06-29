Тульская бадминтонистка завоевала золото и серебро на турнире в Бресте. Фото: Алексей ФОКИН.

В городе Брест с 23 по 26 июня состоялось открытое первенство Брестской области по бадминтону. Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера БССР Виктора Алексеевича Конаха. На корты вышли около 100 спортсменов, представляющих Россию и Белоруссию.

Программа соревнований включала борьбу за медали в четырех возрастных группах: до 11, 13, 15 и 17 лет. Честь Тульской области на этих состязаниях защищала воспитанница Центра игровых видов спорта Камила Соломатина.

Тульская спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки и по итогам выступлений поднялась на пьедестал почета сразу в двух дисциплинах. Камила Соломатина стала обладательницей золотой и серебряной наград, завоевав их в парном разряде и миксте.