Дело о мошенничестве завели на жителя Новомосковска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 53-летнего местного жителя. По версии следствия, в период с марта 2025 года по апрель 2026 года обвиняемый заключил социальный контракт, направленный на поддержку предпринимательской деятельности в сфере ремонта и покраски автомобилей. Для получения государственной помощи он предоставил заведомо ложные сведения о своем статусе малоимущего. На основании этих недостоверных данных, мужчине было выплачено единовременное социальное пособие в размере 350 тысяч рублей.

Вину в совершении инкриминируемого ему преступления обвиняемый признал. Ущерб возместил в полном объеме. Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд.