В Туле и Новомосковске пожарные ликвидировали возгорания в заброшенных зданиях и на даче. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки, 28 июня, в Тульской области не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. При этом сотрудники экстренных служб четыре раза выезжали на тушение техногенных пожаров и один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в городском округе Алексин.

Одно из возгораний произошло в поселке Шамотный городского округа Новомосковск на улице Аварийная. Там загорелось недействующее сооружение. Огнеборцы справились с пламенем на площади 60 квадратных метров. К месту происшествия прибыли 7 человек и 2 единицы специальной техники МЧС России. Обошлось без пострадавших.

Еще один пожар случился в поселке Волынцевский городского округа Тула. В садоводстве Березка горел дачный дом. Спасатели ликвидировали огонь на 60 квадратных метрах, задействовав 9 человек и 3 единицы техники.

В Богородицком районе на улице Станционная в поселке Товарковский загорелся легковой автомобиль. С этим возгоранием быстро справились 2 огнеборца и 1 единица техники МЧС России. Пострадавших в обоих инцидентах не оказалось.

Самый масштабный пожар за минувшие сутки произошел в Туле на улице Мезенцева. Там вспыхнуло недействующее сооружение. Пламя охватило значительную территорию в 150 квадратных метров. На место выехали 17 спасателей и 6 единиц специальной техники МЧС России. Благодаря оперативным действиям пожарных обошлось без жертв и пострадавших.