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НовостиОбщество28 июня 2026 15:00

В Тульской области разыскивают пропавшего без вести мужчину

Следователи возбудили дело об убийстве
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области разыскивают пропавшего без вести мужчину.

В Тульской области разыскивают пропавшего без вести мужчину.

Фото: материалы пресс-служб.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по статье за убийство после бесследного исчезновения жителя Щекинского района.

Пропавшим оказался мужчина 1962 года рождения по имени Виктор Грибов. 5 июня 2026 года примерно в 15 часов он выехал из Тулы в направлении Щекинского района на черном автомобиле "ВАЗ 2121 Нива" с государственными номерами О988СУ71. В последний раз мужчину замечали в поселке Свобода Крапивенского сельского поселения, после чего его следы теряются.

Для нахождения пропавшего организован масштабный поиск. В комплексных розыскных мероприятиях принимают участие следователи, криминалисты, полицейские, сотрудники МЧС и неравнодушные волонтеры.