В Тульской области ликвидировали крупный пожар в блоке из 14 деревянных сараев. Фото: материалы пресс-служб.

За минувшие сутки, 27 июня, на водных объектах Тульской области не зафиксировано чрезвычайных ситуаций. Сотрудники МЧС 3 раза выезжали на тушение техногенных пожаров и 4 раза привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий. Инциденты на дорогах произошли в Туле, Алексине, а также в Узловском и Ясногорском районах.

Самый крупный пожар случился в поселке Восточный города Ефремов. Там загорелся блок, состоящий из 14 деревянных сараев. Огонь охватил площадь в 190 квадратных метров. На ликвидацию выехали 8 огнеборцев и 3 единицы техники. Пострадавших нет.

В селе Головеньки Щекинского района вспыхнула бытовка. Пламя распространилось на 18 квадратных метров. С возгоранием справились 4 спасателя и 2 единицы спецтехники. Никто не пострадал.

Также пожарные выезжали в деревню Зеленино Суворовского района. Там загорелся частный нежилой дом. Возгорание ликвидировали на площади 2 квадратных метра, задействовав 5 человек и 2 единицы техники. Жертв и пострадавших не выявлено.