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НовостиОбщество28 июня 2026 12:00

В Туле на улице Лейтейзена установили новое освещение

Работы по монтажу опор и прокладке кабеля прошли в районе дома №1
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Лейтейзена установили новое освещение.

В Туле на улице Лейтейзена установили новое освещение.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле завершились работы по обустройству системы наружного освещения на улице Лейтейзена. Новые светильники появились в районе дома №1. Вдоль пешеходной зоны специалисты смонтировали 8 торшерных стоек и проложили 160 метров питающего кабеля.

Масштабная программа по освещению городских территорий включает в себя около 100 различных объектов на текущий год. Перечень адресов для проведения работ составлялся при активном участии горожан и с учетом их прямых обращений.

На сегодняшний день коммунальные службы успешно реализовали более 50% от запланированного на этот сезон объема.