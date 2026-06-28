В Туле на улице Лейтейзена установили новое освещение. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле завершились работы по обустройству системы наружного освещения на улице Лейтейзена. Новые светильники появились в районе дома №1. Вдоль пешеходной зоны специалисты смонтировали 8 торшерных стоек и проложили 160 метров питающего кабеля.

Масштабная программа по освещению городских территорий включает в себя около 100 различных объектов на текущий год. Перечень адресов для проведения работ составлялся при активном участии горожан и с учетом их прямых обращений.

На сегодняшний день коммунальные службы успешно реализовали более 50% от запланированного на этот сезон объема.