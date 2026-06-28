Юные гимнастки из Тулы установили серию мировых и национальных рекордов. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тульские спортсменки из центра «Воздушный проект» добились выдающихся успехов, зафиксировав новые национальные достижения и мировые рекорды по версии INTERRECORD. Сразу 5 девочек в возрасте от 4 до 11 лет продемонстрировали феноменальную физическую подготовку и вписали свои имена в историю спорта.

Самой юной героиней стала 4-летняя София Косова. Девочка смогла превзойти свой же предыдущий результат в висе на шее практически в 2 раза, зафиксировав новое мировое достижение - 6 минут 4 секунды.

8-летняя Дарья Мачкова отметилась сразу 2 высшими результатами. Она провисела на пятке на кольце 1 минуту 1,55 секунды, что стало рекордом России и мира. Кроме того, ее неподвижный вис длительностью 5 минут 7 секунд также признан лучшим в мире.

11-летняя Анна Хлызова показала невероятную технику. За 1 минуту она выполнила 58 оборотов на локтях, обновив рекорд страны. Ее второй результат - 334 оборота за 1 непрерывный подход - стал абсолютным рекордом как для России, так и для всего мира.

10-летняя Инна Горбатенко блеснула в сложных акробатических элементах. Она сделала 28 подъемов ног в стойке на голове за 60 секунд, завоевав статус рекордсменки России и мира. Ее статическая стойка на голове и руках продлилась 33 минуты 15 секунд, что является новым высшим достижением РФ.

Замыкает список триумфаторов 11-летняя Александра Бирюкова. Она сумела выполнить 33 оборота в висе на одной ноге на гамаке всего за 10 секунд, что официально зафиксировано как рекорд России.