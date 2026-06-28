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НовостиПроисшествия28 июня 2026 10:00

В Северо-Задонске ранее судимый мужчина убил 70-летнюю знакомую

Злоумышленник нанес потерпевшей множественные ранения режущим предметом и скрылся с места преступления
Михаил КОРЕНЮГИН
В Северо-Задонске ранее судимый мужчина убил 70-летнюю знакомую.

В Северо-Задонске ранее судимый мужчина убил 70-летнюю знакомую.

Фото: Алексей ФОКИН.

Следователи отдела по городу Донской СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ после гибели 70-летней женщины. По предварительным данным, в июне 2026 года в квартире на улице Школьной в Северо-Задонске между потерпевшей и ее знакомым возникла серьезная ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные травмы с использованием режущего предмета. Убедившись, что жертва мертва, он покинул место происшествия.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям следователей и полицейских местонахождение беглеца было установлено в кратчайшие сроки. Подозреваемым оказался местный житель, ранее уже осуждавшийся за совершение аналогичного преступления.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех деталей произошедшего. Суд полностью поддержал позицию следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.