Более 5500 тульских школьников получили аттестаты. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В образовательных учреждениях Тульской области отгремели традиционные выпускные вечера. В текущем году школьные аттестаты получили порядка 5500 выпускников 11 классов. Особое внимание руководство региона уделило самым успешным ученикам. По личному поручению губернатора Дмитрия Миляева 120 отличников учебы отправились на всероссийские выпускные мероприятия, которые прошли в Санкт-Петербурге и Москве.

Глава региона обратился к вчерашним школьникам с теплыми словами поздравления. Дмитрий Миляев отметил, что ребята проделали огромный и сложный путь от самого первого звонка до момента вручения документа об образовании. За прошедшие годы они не просто накопили багаж знаний, но и научились достигать поставленных целей и преодолевать различные трудности. Губернатор подчеркнул, что большинство молодых людей уже определились со своим будущим, выбрав продолжение обучения или начало трудовой деятельности. При этом он выразил уверенность, что регион и страна остро нуждаются в таких кадрах. Глава области призвал молодежь строить будущее родной земли, подчеркнув, что в Тульской области их всегда ждут и рассчитывают на их энергию и инициативность.

Также Дмитрий Миляев настоятельно рекомендовал выпускникам не терять связь с их наставниками и педагогами, которые вложили в них много сил и душевного тепла. Он уверен, что со временем советы учителей станут для ребят еще более ценными и важными. В заключение губернатор пожелал молодым людям смелости, честности и амбициозных целей, посоветовав не бояться возможных ошибок. Он выразил надежду, что полученные знания станут для них надежной опорой, а рядом всегда будут находиться верные друзья и любящие родственники.