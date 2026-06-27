Туляк Александр Гетманский взял серебро на Финале Кубка мира по стоклеточным шашкам. Фото: Алексей ФОКИН.

В Астане успешно завершился Финал Кубка мира по стоклеточным шашкам. Блестящих результатов добился представитель тульской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Александр Гетманский, завоевавший серебряную награду.

Турнир отличался крайне напряженным регламентом. Утренние часы были отведены под отборочные стадии, а ближе к вечеру участники сражались в настоящем 5-часовом марафоне. Спортсменам предстояло сыграть 15 партий по круговой системе. Время на раздумья было жестко ограничено: на всю партию давалось всего 5 минут и добавлялось 3 секунды за каждый ход.

В итоговой таблице первенствовал представитель Башкортостана Айнур Шайбаков, набравший 22 балла. Тульский спортсмен показал результат в 21 очко, отстав от чемпиона на минимальное расстояние и заслуженно поднявшись на вторую ступень пьедестала.

Подготовкой серебряного призера занимается его наставник Борис Оксман.