В Туле арестовали мужчину за обслуживание нелегальной телефонной станции для мошенников. Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы удовлетворил ходатайство следователей и отправил за решетку молодого человека. Ему инкриминируют нарушение части 3 статьи 274.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии правоохранительных органов, в период с 8 по 11 июня 2026 года парень действовал по указке неустановленных соучастников преступной группировки. Он снял квартиру и наладил там работу абонентского терминала, который обслуживал сим-боксы.

С помощью этого нелегального оборудования другие лица совершали массовые звонки ничего не подозревающим гражданам России. Конечной целью этих обзвонов являлось обманом завладеть деньгами россиян, что подпадает под статью 159 Уголовного кодекса, карающую за мошенничество.

26 июня 2026 года суд вынес постановление об аресте фигуранта. Под стражей он пробудет ровно 2 месяца, вплоть до 25 августа 2026 года.