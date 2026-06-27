В Туле водителя Kia оштрафовали за опасный обгон по встречной полосе. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле провели административное расследование по факту грубого нарушения Правил дорожного движения. Поводом для проверки стала публикация в сети «Интернет», в которой был зафиксирован опасный маневр одного из автомобилистов.

Инцидент произошел 13 мая 2026 года на улице Октябрьской. Водитель автомобиля Kia Sportage проигнорировал требования дорожной разметки 1.1 и совершил обгон попутного транспорта, выехав на полосу, предназначенную исключительно для встречного движения.

По итогам расследования стражи порядка установили личность нарушителя и привлекли его к ответственности. В отношении водителя был составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, виновному назначили наказание в виде административного штрафа в размере 7500 рублей.