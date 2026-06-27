В центре Тулы временно ограничат движение и парковку. Фото: Алексей ФОКИН.

В центре Тулы введут временные ограничения для автомобилистов и пешеходов. Меры примут для обеспечения безопасности во время проведения мероприятий по освещению Успенского собора Тульского кремля.

С 22:00 27 июня до 00:00 29 июня на определенных участках запретят остановку и стоянку любых транспортных средств.

С 00:00 28 июня до 00:00 29 июня будет ограничено перемещение всех видов транспорта, а также средств индивидуальной мобильности.

Ограничения затронут обширную территорию в историческом центре. Под запрет попадут единое парковочное пространство на площади Ленина и Крестовоздвиженская площадь. Также изменения коснутся движения по улице Менделеевской, улице Фридриха Энгельса на отрезке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади, улице Революции от улицы Советской до улицы Менделеевской и улице Тургеневской от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Кроме того, ограничения будут действовать на улицах Союзной, Благовещенской, Никитской, Дзержинского и Розы Люксембург. Водителям придется искать объезд и через Денисовский, Благовещенский, Союзный, Черниковский, Чапаевский и Садовый переулки.

Автомобилистов просят обязательно учитывать эту информацию при планировании своих поездок по городу и заранее выбирать альтернативные маршруты.