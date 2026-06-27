Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в контрольном матче. Фото: Алексей ФОКИН.

В Москве состоялся контрольный поединок с участием тульского «Арсенала» и «Сочи». Встреча продлилась 2 часа и завершилась боевой ничьей со счетом 3:3.

В составе южан отличились Михаил Игнатьев на 40-й минуте, Максим Кайнов на 77-й минуте и Станислав Топинка на 95-й минуте. Тульские футболисты ответили 3 точными ударами. Эдарлин Рейес отметился дублем, забив на 90-й и 110-й минутах, а Тимур Жамалетдинов поразил ворота соперника на 108-й минуте.

Главный тренер «Арсенала» выпустил на поле 2 разных состава. До 61-й минуты в игре участвовали Мелихов, Плотников, Гоцук, Большаков, Пенчиков, Козлов, Раздорских, Енин, Горбунов, Жигулёв и Магомедов. На 35-й минуте Большакова заменил Кармаев. С 61-й минуты на газон вышли Цулая, Жамалетдинов, Алёхин, Бирюков, Кармаев, Исаенко, Брнович, Гусаров, Рейес, Крашевский и Шамкин. В концовке встречи на поле также появились Ефремов и Колышев.

Следующий контрольный поединок тульская команда проведет 3 июля. Соперником «Арсенала» на выезде станет московский ЦСКА.