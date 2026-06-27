Губернатор Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем молодежи. Фото: Алексей ФОКИН.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Днем молодежи.

В своем обращении он отметил, в Тульской области живут активные, целеустремленные и неравнодушные молодые люди. Они добиваются успехов в учебе и профессиональной деятельности, реализуют социальные и творческие проекты, занимаются волонтерством, достойно представляют регион на всероссийском и международном уровнях. Именно им предстоит определять будущее нашего края, развивать экономику, науку, культуру, образование и общественную жизнь.

- Особая признательность – тем из вас, кто проявляет гражданскую ответственность, участвует в патриотических инициативах, помогает семьям участников специальной военной операции, вносит вклад в укрепление единства и сплоченности нашего общества. Правительство Тульской области создает условия для вашей самореализации, поддержки талантов, развития предпринимательства, науки, спорта и добровольчества. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый из вас мог раскрыть свой потенциал и найти применение своим знаниям и способностям на родной земле. Мы делаем все, чтобы вы принимали важное решение – стать родителями, и выбрали для себя цель – сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Мы поддерживаем молодые семьи, помогаем с жильем, создаем условия для рождения и воспитания детей. Потому что крепкая, счастливая семья – это не только личное счастье, но и будущее нашего региона, - сказал глава региона.

Также Дмитрий Миляев пожелал крепкого здоровья, счастья, ярких побед и исполнения самых смелых планов!