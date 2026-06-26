Производитель верхней одежды в Донском погасил долг по зарплате после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей ФОКИН.

В городе Донской Тульской области специалисты надзорного ведомства провели мониторинг соблюдения трудового законодательства на одном из местных предприятий. Выяснилось, что на фабрике по пошиву верхней одежды с января по март 2026 года сформировалась серьезная задолженность перед персоналом. В общей сложности 12 сотрудников не получили свои законные заработные платы, а общая сумма накопившегося долга превысила отметку в 750 тысяч рублей.

Для оперативного восстановления нарушенных прав граждан прокуратура приняла строгие меры реагирования. Руководителю организации было внесено официальное представление об устранении нарушений. Помимо этого, в отношении директора возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое предусматривает наказание за невыплату денежных вознаграждений в установленные сроки.

Оперативное вмешательство надзорного органа дало положительный результат, и предприятие в полном объеме ликвидировало образовавшуюся задолженность перед своими работниками.