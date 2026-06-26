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НовостиПроисшествия26 июня 2026 14:18

Житель Кимовского района вырастил плантацию наркотических растений

Полицейские изъяли два десятка кустов конопли и возбудили уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Кимовского района вырастил плантацию наркотических растений.

Житель Кимовского района вырастил плантацию наркотических растений.

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кимовский» пресекли деятельность местного жителя, который занимался незаконным земледелием. Правоохранители выяснили, что 32-летний мужчина, ранее уже судимый за кражу, решил организовать плантацию запрещенных культур. В период с конца мая по середину июня он оборудовал участок местности вблизи одного из населенных пунктов района для выращивания наркотических растений.

При осмотре территории стражи порядка обнаружили 24 куста, которые имели явные следы тщательного ухода. Изъятая флора была отправлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. Лабораторные исследования подтвердили, что мужчина выращивал коноплю, содержащую тетрагидроканнабинол. Объем изъятого квалифицируется как крупный размер.

В отношении подозреваемого дознаватель возбудил уголовное дело по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сейчас фигурант находится. Сейчас фигурант находится под подпиской о под подпиской о невыезде, а следственные мероприятия продолжаются для установления всех деталей происшествия.