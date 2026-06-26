За неделю в Тульской области клещи укусили 252 человека. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие семь дней в медицинские учреждения Тульской области с жалобами на присасывание клещей обратились 252 человека. Почти четверть от общего числа пострадавших составили дети, которых насчитали 61. Чаще всего встречи с кровососущими паразитами происходили на территориях садовых участков, где зафиксировали 46% всех инцидентов. Значительная доля укусов пришлась на придомовые территории многоквартирных и частных домов, составив 19,2% и 12,8% соответственно. Еще 7,1% случаев зарегистрировали при посещении лесов, 4,9% на кладбищах и 10% на прочих территориях.

Специалисты аккредитованных лабораторий региона провели масштабное исследование насекомых на наличие опасных возбудителей. В ходе мониторинга ученые проверили 1928 клещей, которых сняли непосредственно с людей, а также 448 особей, собранных в природных биотопах. По итогам лабораторных анализов общая инфицированность паразитов боррелиями составила 18,7%.

Если рассматривать статистику с начала сезона мониторинга, который стартовал 4 марта 2026 года, то общее количество обращений за медицинской помощью по факту укусов клещей в муниципальных образованиях региона достигло 1814. Из этого числа 430 случаев пришлось на несовершеннолетних. Показатели текущего года практически совпадают с данными за аналогичный период 2025 года, когда врачи зарегистрировали 1806 подобных обращений.