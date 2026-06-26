Природоохранная прокуратура выявила множественные нарушения на агропредприятии в Заокском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура организовала проверку деятельности агропредприятия «Раздолье-Агро», расположенного в Заокском районе. Поводом для надзорных мероприятий послужило обращение местной жительницы из села Ненашево, которая пожаловалась на разлив побочных продуктов животноводства на прилегающую территорию. Для объективной и всесторонней оценки сложившейся ситуации к работе привлекли экспертов из Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, Приокского межрегионального управления Росприроднадзора и профильного министерства Тульской области.

По итогам совместного рейда контролеры зафиксировали целый ряд грубых нарушений природоохранного и ветеринарного законодательства. Выяснилось, что сточные воды беспрепятственно стекают из-под забора фермы прямо в ручей, являющийся притоком реки Выпрейка, при этом предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ существенно превышены. Сама площадка для хранения отходов не оборудована водоотводными канавами, из-за чего жидкая фракция регулярно разливается как на самой территории, так и за ее пределами. Кроме того, пути транспортировки навоза пересекаются с дорогами, предназначенными для вывоза кормов, что грубо нарушает санитарные нормы. На землях сельскохозяйственного назначения обнаружены навалы отходов жизнедеятельности животных высотой до 0,5 метра, а почва загрязнена микробиологическими организмами сверх установленных нормативов. Дополнительно специалисты установили, что руководство предприятия вообще не разработало проект санитарно-защитной зоны.

В целях оперативного устранения выявленных недостатков прокурор внес представление в адрес руководителя коммерческой структуры. Помимо этого, в отношении должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях. Нарушения касаются охраны окружающей среды, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также правил карантина и ветеринарно-санитарных норм. Все составленные протоколы переданы для дальнейшего рассмотрения в компетентные органы.