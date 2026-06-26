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НовостиОбщество26 июня 2026 13:15

Профессиональные спасатели из Венева провели тренировку для добровольных пожарных

Профессиональные спасатели из Венева провели тренировку для добровольных пожарных
Михаил КОРЕНЮГИН
Профессиональные спасатели из Венева провели тренировку для добровольных пожарных.

Профессиональные спасатели из Венева провели тренировку для добровольных пожарных.

Фото: Алексей ФОКИН.

Добровольные пожарные играют важнейшую роль в обеспечении безопасности региона, помогая профессиональным спасателям тушить возгорания и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день в Тульской области успешно функционирует 971 добровольческая организация в сфере пожарной безопасности. В это число входят 150 добровольных пожарных команд и 821 пожарная дружина. При этом 30 команд несут службу в круглосуточном режиме, а общая численность неравнодушных помощников достигает 12068 человек. Помимо непосредственного участия в тушении огня, волонтеры активно занимаются профилактической и разъяснительной работой среди населения.

Главное управление МЧС России по Тульской области уделяет пристальное внимание развитию и поддержке этого движения. Профессиональные спасатели регулярно организуют практические занятия, делясь с добровольцами бесценным опытом и навыками борьбы со стихией.

Недавно специалисты 65 пожарно-спасательной части города Венев провели масштабную тренировку с бойцами добровольной пожарной команды промышленного предприятия ООО ЭвоКом, расположенного в Веневском районе. Инструктаж начался с детального разбора основных задач и алгоритма первоначальных действий при возникновении возгорания на территории объекта. Опытные наставники наглядно продемонстрировали волонтерам правила безопасного обращения с пожарно-техническим вооружением. Завершающим этапом занятия стала практическая отработка навыков тушения условного пожара. Добровольцы успешно выполнили боевое развертывание рукавной линии от пожарной автоцистерны и подали ствол первой помощи на очаг возгорания.