Профессиональные спасатели из Венева провели тренировку для добровольных пожарных. Фото: Алексей ФОКИН.

Добровольные пожарные играют важнейшую роль в обеспечении безопасности региона, помогая профессиональным спасателям тушить возгорания и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день в Тульской области успешно функционирует 971 добровольческая организация в сфере пожарной безопасности. В это число входят 150 добровольных пожарных команд и 821 пожарная дружина. При этом 30 команд несут службу в круглосуточном режиме, а общая численность неравнодушных помощников достигает 12068 человек. Помимо непосредственного участия в тушении огня, волонтеры активно занимаются профилактической и разъяснительной работой среди населения.

Главное управление МЧС России по Тульской области уделяет пристальное внимание развитию и поддержке этого движения. Профессиональные спасатели регулярно организуют практические занятия, делясь с добровольцами бесценным опытом и навыками борьбы со стихией.

Недавно специалисты 65 пожарно-спасательной части города Венев провели масштабную тренировку с бойцами добровольной пожарной команды промышленного предприятия ООО ЭвоКом, расположенного в Веневском районе. Инструктаж начался с детального разбора основных задач и алгоритма первоначальных действий при возникновении возгорания на территории объекта. Опытные наставники наглядно продемонстрировали волонтерам правила безопасного обращения с пожарно-техническим вооружением. Завершающим этапом занятия стала практическая отработка навыков тушения условного пожара. Добровольцы успешно выполнили боевое развертывание рукавной линии от пожарной автоцистерны и подали ствол первой помощи на очаг возгорания.