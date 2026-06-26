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НовостиСпорт26 июня 2026 12:53

Защитник молодежной сборной России Ярослав Крашевский перешел в тульский «Арсенал»

22-летний футболист является воспитанником московского «Спартака» и ранее выступал за «Енисей» и «Ротор»
Михаил КОРЕНЮГИН
Защитник молодежной сборной России Ярослав Крашевский перешел в тульский «Арсенал».

Защитник молодежной сборной России Ярослав Крашевский перешел в тульский «Арсенал».

Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» усилил линию обороны новым игроком. Ряды команды пополнил 22-летний защитник Ярослав Крашевский, который присоединился к нам на правах аренды.

Новый игрок туляков является воспитанником академии московского «Спартака». За свою профессиональную карьеру он успел получить опыт выступлений в таких клубах, как «Енисей» и «Ротор». В минувшем сезоне Крашевский защищал цвета «Пари НН», за которые провел 6 встреч в рамках Российской Премьер-Лиги и еще 5 поединков в розыгрыше Кубка страны.

Также стоит отметить, что футболист является игроком молодежной сборной России.