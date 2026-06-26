Защитник молодежной сборной России Ярослав Крашевский перешел в тульский «Арсенал». Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» усилил линию обороны новым игроком. Ряды команды пополнил 22-летний защитник Ярослав Крашевский, который присоединился к нам на правах аренды.

Новый игрок туляков является воспитанником академии московского «Спартака». За свою профессиональную карьеру он успел получить опыт выступлений в таких клубах, как «Енисей» и «Ротор». В минувшем сезоне Крашевский защищал цвета «Пари НН», за которые провел 6 встреч в рамках Российской Премьер-Лиги и еще 5 поединков в розыгрыше Кубка страны.

Также стоит отметить, что футболист является игроком молодежной сборной России.