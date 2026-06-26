Тульская должница выплатила 1615000 рублей алиментов после объявления машины в розыск. Фото: Алексей ФОКИН.

Жительница Тулы 1990 года рождения полностью погасила задолженность по алиментам на содержание сына и дочери. Сумма выплаченных средств достигла 1 615 000 рублей. В настоящее время оба ребенка находятся под опекой, а само исполнительное производство велось в специализированном отделении судебных приставов по Туле.

Изначально приставы пытались воздействовать на женщину стандартными методами. Должницу привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ и назначили ей 30 часов обязательных работ. Однако эта мера не принесла результата, и гражданка продолжила игнорировать свои финансовые обязательства перед детьми.

В ходе дальнейшей проверки судебный пристав выяснил, что неплательщица приобрела автомобиль Mazda. Пристав направил женщине требование предоставить транспортное средство для составления акта описи и последующего ареста. Должница проигнорировала законное требование и просто скрыла свою иномарку. В ответ на это сотрудник УФССП России по Тульской области объявил автомобиль в исполнительный розыск.

Именно угроза потери машины заставила женщину найти необходимую сумму. Должница в кратчайшие сроки погасила задолженность по алиментам в полном объеме. В региональном управлении ФССП подчеркивают, что подобная системная работа по розыску имущества и принудительному взысканию долгов будет продолжена для защиты прав несовершеннолетних.