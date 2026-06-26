Суд лишил прав жителя Богородицка из-за зависимости от седативных препаратов. Фото: Алексей ФОКИН.

В Богородицке прокуратура выявила водителя, который не имел права находиться за рулем. В ходе надзорных мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения специалисты установили, что 37-летний местный житель страдает от пагубного употребления седативных препаратов. При наличии такого диагноза медицинскими показаниями строго запрещено управлять транспортными средствами любых категорий.

Чтобы исключить угрозу жизни, здоровью и имуществу других участников дорожного движения, прокуратура обратилась в суд. Надзорное ведомство подало исковое заявление с требованием аннулировать действие водительских прав мужчины.

Суд полностью согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования, прекратив право управления автомобилем.