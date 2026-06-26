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НовостиОбщество26 июня 2026 11:48

28 июня в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя

Связано это с проведением массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России.
Михаил КОРЕНЮГИН
28 июня в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя.

28 июня в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя.

Фото: Алексей ФОКИН.

28 июня в 9:00 в Туле состоится освящение Успенского собора Тульского Кремля Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) 28 июня с 9:00 до 14:00.