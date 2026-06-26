В Тульской области провели 796 антинаркотических мероприятий. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области завершился первый этап федеральной антинаркотической инициативы, направленной на защиту будущих защитников Родины. Масштабная кампания стартовала 1 апреля и продлилась до 15 июня. Главной целью стало предупреждение употребления запрещенных веществ среди юношей, достигающих возраста постановки на воинский учет, действующих призывников и военнослужащих. Особый приоритет отдавался недопущению попадания наркозависимых граждан в ряды Вооруженных Сил и профильные силовые вузы.

К реализации поставленных задач привлекли широкий круг специалистов. В операции приняли участие сотрудники регионального УМВД, работники военного комиссариата, а также представители местных и областных администраций. Совместными усилиями они организовали и провели 796 тематических встреч и проверок. Общая аудитория этих просветительских и профилактических сеансов превысила 6600 человек.

Разъяснительные беседы велись непосредственно с целевой аудиторией. Полицейские работали с военнослужащими и призывниками на сборных пунктах области. Кроме того, специалисты посетили вузы, колледжи и общеобразовательные школы, где провели уроки для учащихся 10 и 11 классов.

Итогом плотной профилактической работы стал конкретный результат. Благодаря проведенным мероприятиям от призыва на срочную военную службу освободили 1 гражданина, у которого фактически подтвердилось употребление наркотиков вне медицинских показаний.