Тульские школьники перейдут на новые учебники по обществознанию. Фото: Алексей ФОКИН.

С 1 сентября тульские школьники начнут учиться по обновленным учебникам по обществознанию. Теперь этот предмет утратит прежний абстрактный характер и станет максимально прикладным. Новые материалы уже прошли полноценную апробацию и активное обсуждение с педагогическим сообществом.

В наступающем учебном году по новым пособиям будут заниматься ученики 9 и 10 классов. Учебник для 11 классов введут в эксплуатацию только с 1 сентября 2027 года. Кроме того, принято решение вернуть прежнюю традицию непрерывного изучения этого предмета с 9 по 11 класс.

Произойдет и существенное перераспределение учебного времени. Если ранее на обществознание отводилось 272 часа, то теперь нагрузка изменится. В 9 классе останется только 34 часа, а в старшей школе будет 102 часа. Освободившееся время направят на более глубокое изучение истории России.