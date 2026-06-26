Подросток из Плавска предстанет перед судом за убийство мужчины. Фото: Алексей ФОКИН.

В Плавском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Тульской области закончили сбор материалов по уголовному делу против юноши 17 лет. Ему инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности привели к гибели человека.

По версии следствия, трагедия произошла 15 февраля 2026 года. Возле одного из кафе на улице Коммунаров в Плавске вспыхнула словесная перепалка между парнем 17 лет и местным жителем 42 лет. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой несовершеннолетний несколько раз ударил оппонента в лицо. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и потерпевший скончался прямо на месте инцидента.

В рамках расследования эксперты провели множество необходимых исследований, которые полностью подтвердили вину несовершеннолетнего в содеянном. Теперь собранная доказательная база и утвержденное обвинительное заключение направлены в суд для вынесения окончательного приговора.