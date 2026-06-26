Водитель Renault Logan столкнулся с мотоциклом под управлением подростка в Новомосковске. Фото: материалы пресс-служб.

Утром 25 июня в Новомосковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и мототехники. Авария была зафиксирована в 11:30 вблизи дома 10 по улице Рудничной.

За рулем автомобиля Renault Logan находился 61-летний мужчина. Выполняя маневр поворота налево, он не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом. Двухколесным транспортом марки Tekken 250 управлял 17-летний подросток. В момент удара на юноше был надет защитный шлем.

Несмотря на экипировку, в результате столкновения молодой водитель получил различные травмы. Бригада медиков оперативно доставила пострадавшего в больницу.