65-летний туляк пойдет под суд за 7 ножевых ранений собутыльника. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с использованием предмета в качестве оружия. Соответствующее обвинительное заключение утвердила прокуратура Привокзального района города.

По установленной версии следствия, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 апреля 2026 года. Обвиняемый находился у себя дома в поселке Михалково, где распивал спиртные напитки вместе с 52-летним знакомым. В ходе внезапно возникшей ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанес гостю 7 ударов по различным частям тела. В результате пострадавшему был диагностирован тяжкий вред здоровью.

Ранее не судимый туляк полностью признал свою вину в содеянном. Теперь материалы уголовного дела переданы в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу и вынесения окончательного приговора.