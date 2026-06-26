В массовом ДТП с грузовиком и фурой пострадал водитель автомобиля Haval Фото: Алексей ФОКИН.

В Ленинском районе на 737-ом километре автодороги «Золотое кольцо» утром 25 июня произошло массовое ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 38-летний мужчина, управляя фурой Man, не справился с управлением и совершил попутное столкновение в большегрузом «ГАЗель», за рулем которой находился 57-летний мужчина. После грузовик врезался в автомобиль Haval Jolion, под управлением 33-летней женщины, в результате чего легковушка въехала в машину Chery Tiggo, за рулем которой находился 33-летний мужчина, и Haval Dargo с 36-летней женщиной-водителем.

В ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Haval. Ее доставили в медицинское учреждения для оказания помощи.