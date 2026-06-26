В Ясногорском музее установили современные витрины для сохранения экспонатов. Фото: Алексей ФОКИН.

Ясногорский районный художественно-краеведческий музей обновил материально-техническую базу, получив современные витрины для надежного хранения и комфортного осмотра экспонатов. На сегодняшний день фонды учреждения насчитывают свыше 5800 предметов, среди которых археологические находки, этнографические коллекции, произведения живописи и предметы старинного быта. Особую ценность собрания представляют уникальные артефакты, включая картины выпускника мастерской Ильи Репина Федора Нестерова и образцы художественной вышивки авторства Валентины Бодровой.

Помимо выставочной деятельности, музей активно взаимодействует с подрастающим поколением. Сотрудники регулярно организуют для школьников интерактивные уроки и тематические квесты, позволяя детям самостоятельно погружаться в роль исследователей и открывать тайны истории родного края вместо традиционного прослушивания экскурсий. В Тульском государственном музее оружия начала работу новая экспозиция под названием «Печать эпохи: слова и образы». Уникальная коллекция книжной иллюстрации прибыла из фондов Государственного центрального музея современной истории России. Организаторы проекта предлагают гостям взглянуть на книжную графику не просто как на дополнение к тексту, а как на полноценное и самостоятельное художественное высказывание. В этом случае автор вступает в своеобразный диалог с писателем, позволяя литературе заиграть новыми красками через визуальное восприятие.

На территории здания-шлема собраны шедевры выдающихся мастеров 20 века. Посетители смогут оценить талант Мстислава Добужинского, Александра Дейнеки, Дмитрия Бисти, Михаила Ромберга, Евгения Матвеева и Татьяны Цыплаковой. Особый интерес представляют литографии Добужинского, созданные для альбома «Петербург в 21-м году», а также графические листы Бисти к поэме Владимира Маяковского. Кроме того, в экспозиции демонстрируются иллюстрации Александра Дейнеки к знаменитому роману Анри Барбюса «Огонь».

Насладиться шедеврами отечественной графики туляки и гости города смогут до 23 августа.