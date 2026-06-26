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НовостиОбщество26 июня 2026 8:11

Россельхознадзор вынес предостережение тульской предпринимательнице за просроченные ветеринарные документы

Бизнесвумен из Плавского района не погасила более тысячи электронных ветеринарных документов в установленный срок
Михаил КОРЕНЮГИН
Россельхознадзор вынес предостережение тульской предпринимательнице за просроченные ветеринарные документы.

Россельхознадзор вынес предостережение тульской предпринимательнице за просроченные ветеринарные документы.

Фото: Алексей ФОКИН.

В июне 2026 года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело дистанционную проверку в сфере ветеринарии. Контрольное мероприятие без взаимодействия затронуло индивидуального предпринимателя Е.С. Агафонову из Плавского района.

Специалисты ведомства проанализировали оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в федеральной системе «Меркурий». Выяснилось, что бизнесвумен не осуществила гашение 1269 эВСД в течение 24 часов после фактической доставки подконтрольного товара. Подобные действия являются прямым нарушением Закона Российской Федерации «О Ветеринарии» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

По итогам выявленных фактов надзорное ведомство приняло соответствующие меры реагирования. В отношении тульского предпринимателя официально объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере ветеринарного контроля.