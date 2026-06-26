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НовостиСпорт26 июня 2026 8:55

Представительница Тульской области завоевала бронзу на Спартакиаде учащихся России по самбо

Маргарита Новикова из спортшколы Металлург поднялась на третью ступень пьедестала в весе 65 кг
Михаил КОРЕНЮГИН
Представительница Тульской области завоевала бронзу на Спартакиаде учащихся России по самбо.

Представительница Тульской области завоевала бронзу на Спартакиаде учащихся России по самбо.

Фото: Алексей ФОКИН.

В подмосковных Мытищах 24 и 25 июня прошли соревнования по самбо в рамках 13-й летней Спартакиады учащихся России 2026 года. На ковер вышли 195 сильнейших спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет, представляющих 51 регион страны. Тульскую область на престижных всероссийских стартах защищали воспитанники местных спортивных школ.

Отличных результатов добились представители спортшколы Металлург. В весовой категории 65 кг Маргарита Новикова продемонстрировала высокое мастерство и завоевала бронзовую медаль соревнований.

Еще один тульский самбист Егор Рябов выступал в весе 53 кг. Он провел уверенные поединки и по итогам турнира вошел в пятерку сильнейших атлетов страны в своей весовой категории.