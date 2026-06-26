Бывшая начальница почтового отделения в Новомосковске пойдет под суд за хищение 145 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Ранее женщина занимала должность начальника отделения почтовой связи. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Бывшей руководительнице инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей грозит наказание за присвоение вверенного ей имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, хищение происходило в период с 4 по 31 марта 2026 года. Находясь на своем рабочем месте, начальница отделения воспользовалась доступом к финансовым ценностям. Она забрала из сейфа и кассы денежные средства, принадлежащие АО Почта России. Общая сумма присвоенных денег составила более 145000 рублей. Серьезная недостача выявилась только после проведения плановой инвентаризации.

Так как обвиняемая не пожелала добровольно компенсировать причиненный ущерб, прокуратура дополнительно подала в суд исковое заявление о взыскании имущественного вреда. Теперь материалы дела направлены в Новомосковский районный суд Тульской области для вынесения окончательного приговора.