15 детей пострадали в 12 ДТП на электросамокатах в Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

К средствам индивидуальной мобильности относятся роликовые коньки, обычные и электрические самокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Многие люди ошибочно воспринимают эти гаджеты исключительно как безобидные игрушки, забывая об их повышенной опасности.

Такие устройства способны разгоняться до серьезных скоростей, а их ограниченная маневренность многократно увеличивает риск потери контроля над транспортом. Особую тревогу вызывает привычка некоторых райдеров брать с собой несовершеннолетних пассажиров, подвергая смертельному риску как себя, так и детей.

Только с мая текущего времени на дорогах Тульской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей электросамокатов. В результате этих аварий телесные повреждения разной степени тяжести получили 15 детей. Во всех зафиксированных эпизодах главной причиной становилась элементарная неосторожность самих несовершеннолетних. Усугубляющим фактом стало полное отсутствие у ребят защитной экипировки в момент столкновения.