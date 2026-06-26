Выставка книжной иллюстрации открылась в Тульском государственном музее оружия

Выставка книжной иллюстрации открылась в Тульском государственном музеи оружия. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульском государственном музее оружия открылась выставка «Печать эпохи: слова и образы. Книжная иллюстрация из собрания Государственного центрального музея современной истории России». Книжная графика представлена здесь как самостоятельное художественное высказывание. Автор не просто иллюстрирует текст, а вступает с ним в диалог, благодаря чему литература обретает второе дыхание через визуальный образ. Этот проект меняет привычное восприятие рисунков, показывая их как полноценное искусство.

В экспозиции представлены работы выдающихся мастеров 20 века: Мстислава Добужинского, Александра Дейнеки, Дмитрия Бисти, Михаила Ромберга, Евгения Матвеева и Татьяны Цыплаковой. Среди них литографии Добужинского к альбому «Петербург в 21-м году», иллюстрации Дейнеки к роману Анри Барбюса «Огонь» и графические листы Бисти к поэме Маяковского.

Выставка в здании-шлеме работает до 23 августа.