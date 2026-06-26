В Тульской области за прошедшие сутки потушили три пожара. Фото: материалы пресс-служб.

За минувшие сутки, 25 июня, в Тульской области не произошло чрезвычайных ситуаций и инцидентов на водных объектах. При этом сотрудники экстренных служб 3 раза выезжали на тушение техногенных пожаров и 2 раза привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в городском округе Новомосковск.

В городе Белев на улице Фрунзе вспыхнул частный жилой дом. Огнеборцы справились с пламенем на площади 54 квадратных метра. На месте работали 7 спасателей и 2 спецмашины МЧС России. Никто не пострадал.

Самую большую площадь охватило пламя в поселке Бельковский Веневского муниципального округа. Там на улице Мира загорелась котельная. Пожар удалось потушить на 240 квадратных метрах. К тушению привлекли 22 бойцов пожарной охраны и 9 единиц техники МЧС России. Обошлось без жертв и пострадавших.

В деревне Заречье Ефремовского муниципального округа огонь проник в квартиру на 2 этаже многоквартирного дома. Спасатели ликвидировали возгорание на 8 квадратных метрах, использовав 7 человек и 3 пожарные машины МЧС России. Действия огнеборцев позволили спасти 2 человека и эвакуировать 5 человек. В итоге никто не пострадал.