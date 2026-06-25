26 июня в Туле без электричества останутся десятки домов.

Фото: Алексей ФОКИН.
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 12:00 - п. Менделеевский: ул. Калинина, 1-а, 9; ул. Ленина, 2, 6, 11; ул. Полевая, 2, 4, 12; ул. Горького, 10, 20; ул. Мичурина, 2;
с 9:00 до 15:00 - Демидовская пл., 8;
с 9:00 до 16:00 - ул. Клюева 1-39 (неч.), 2-30 (чёт.), 21-а; ул. Циолковского 14-20 (чётн.), 41-51 (нечётн.), 12-а, 14-а, 49-а; ул. Щорса 1, 2; ул. Шевченко, 21, 26, 28, 28-а; ул. Станиславского, 37, 37-а, 37-в, 48, 51; ул. Пархоменко 1-41 (неч.), 2-38 (чёт.), 43-б;
с 9:00 до 17:00 - ул. Бабякина, 2-12 (чётн.); ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а, 8-а, 8-б; ул. Подъёмная, 1-13 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.); п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.), 33-а; ул. Гагарина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 9-а; ул. Овражная, 12-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2, 4, 6, 11-а; 1-й пр-зд, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.); 2-й пр-зд, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.); 3-й пр-зд, 24-34 (чётн.), 27, 29; 4-й пр-зд, 32-42 (чётн.);
с 9:30 до 14:00 - ул. Бундурина, 31, 35, 39, 43; ул. Ф. Энгельса, 40; ул. Свободы, 38, 38-а; ул. Гоголевская, 65.