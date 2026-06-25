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НовостиСпорт25 июня 2026 14:38

В Туле прошли соревнования по легкой атлетике

На Центральном стадионе «Арсенал» собрались порядка 150 спортсменов
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле прошли соревнования по легкой атлетике.

В Туле прошли соревнования по легкой атлетике.

Фото: Алексей ФОКИН.

25 июня на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле прошли соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти мастера спорта СССР и тренера-преподавателя Виктора Столярова.

Турнир объединил на спортивной арене порядка 150 атлетов, которые приехали побороться за награды из Тулы, Алексина и Советска. Программа соревнований включила в себя классические легкоатлетические дисциплины. Участники демонстрировали свое мастерство и физическую подготовку в толкании ядра, а также соревновались в метании копья и снаряда.