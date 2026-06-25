В Тульской области проводят массовые рейды против нарушителей на мотоциклах. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области прошло масштабное профилактическое мероприятие по снижению аварийности с участием мототранспорта. Рейд стартовал вечером 24 июня и продлился до поздней ночи. Для обеспечения безопасности на дороги выехали дополнительные наряды ДПС, мотогруппы, экипажи скрытого патрулирования и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Всего стражи порядка составили 23 административных материала. 8 водителей сели за руль мототехники, не имея на это соответствующего разрешения. Еще 1 участник движения отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а 3 управляли незарегистрированным транспортом.

7 единиц мототранспорта инспекторы отправили на специализированную штрафстоянку. Особое внимание уделили несовершеннолетним водителям. 4 подростков отстранили от управления, а их дела направили в комиссии по делам несовершеннолетних для принятия решения по закону.

Взрослым родственникам юных нарушителей также пришлось ответить по закону. В отношении 4 родителей составили протоколы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу руля лицу без прав. Размер штрафа по данной статье достигает 30000 рублей. Кроме того, 1 материал направили по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.