За неделю у жителей Тульской области изъяли 22 единицы оружия. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие семь дней специалисты лицензионно-разрешительной службы регионального Управления Росгвардии обработали порядка 340 обращений от частных лиц и организаций по вопросам оборота оружия. По итогам рассмотрения документов гражданам было выдано более 120 разрешений на хранение и ношение стволов.

Параллельно сотрудники ведомства провели почти 320 проверок, чтобы убедиться в соблюдении владельцами правил безопасного обращения с оружием. По их результатам было выявлено четыре нарушения, на которые составлены административные протоколы. В ходе этих мероприятий у граждан по различным основаниям было изъято 22 единицы оружия.

Кроме того, в течение недели жители Тульской области сдали в ведомство еще 20 стволов на добровольной основе.