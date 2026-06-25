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НовостиОбщество25 июня 2026 13:53

За неделю у жителей Тульской области изъяли 22 единицы оружия

Росгвардейцы провели более 320 проверок условий хранения оружия в регионе
Михаил КОРЕНЮГИН
За неделю у жителей Тульской области изъяли 22 единицы оружия.

За неделю у жителей Тульской области изъяли 22 единицы оружия.

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие семь дней специалисты лицензионно-разрешительной службы регионального Управления Росгвардии обработали порядка 340 обращений от частных лиц и организаций по вопросам оборота оружия. По итогам рассмотрения документов гражданам было выдано более 120 разрешений на хранение и ношение стволов.

Параллельно сотрудники ведомства провели почти 320 проверок, чтобы убедиться в соблюдении владельцами правил безопасного обращения с оружием. По их результатам было выявлено четыре нарушения, на которые составлены административные протоколы. В ходе этих мероприятий у граждан по различным основаниям было изъято 22 единицы оружия.

Кроме того, в течение недели жители Тульской области сдали в ведомство еще 20 стволов на добровольной основе.