Житель Чернского района предстанет перед судом за систематическое нарушение административного надзора. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области завершено предварительное расследование уголовного дела против 50-летнего жителя деревни Сосновка Чернского района. Подсудимый имеет за плечами судимости, из-за чего в отношении него ранее был установлен особый административный надзор. Однако мужчина проигнорировал судебные ограничения, что повлекло за собой возбуждение нового уголовного производства по части 2 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие установило, что в период с 15 февраля по 26 апреля 2026 года фигурант регулярно нарушал запрет на нахождение вне дома в ночное время. Сотрудники полиции также неоднократно фиксировали его появление в общественных местах после 22:00 в состоянии алкогольного опьянения. За каждое из этих правонарушений мужчина уже привлекался к административной ответственности, однако это не остановило его противоправных действий. Прокуратура Чернского района изучила собранные доказательства и утвердила обвинительный акт. Теперь материалы уголовного дела направлены в Плавский межрайонный суд для рассмотрения по существу и вынесения итогового приговора.