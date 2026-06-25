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НовостиОбщество25 июня 2026 13:07

1754 обращения за помощью поступило в тульскую ЕДДС за прошедшие сутки

Служба спасения выезжала на вызовы шесть раз
Михаил КОРЕНЮГИН
1754 обращения за помощью поступило в тульскую ЕДДС за прошедшие сутки.

1754 обращения за помощью поступило в тульскую ЕДДС за прошедшие сутки.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле за минувшие сутки ДТП и пожаров не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также в оружейной столице сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы зафиксировали одно аварийное отключение по электроснабжению.

Отключений электроэнергии, отопления, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и уличного освещения не происходило.

В целом, в тульскую ЕДДС за последние сутки поступило 1754 обращения за помощью. При этом служба спасения выезжала на вызовы шесть раз.