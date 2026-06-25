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НовостиПроисшествия25 июня 2026 12:45

Прокуратура Щекино взыскала 310 тысяч рублей с владельца счета обманутой женщины

Жительница перевела сбережения на чужой счет по уговорам аферистов в апреле 2023 года
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура Щекино взыскала 310 тысяч рублей с владельца счета обманутой женщины.

Прокуратура Щекино взыскала 310 тысяч рублей с владельца счета обманутой женщины.

Фото: Алексей ФОКИН.

Надзорное ведомство Щекино подвело итог расследованию крупной аферы, жертвой которой стала 55-летняя местная жительница. Весной 2023 года женщина поддалась на уговоры неизвестных и решилась вложить свои накопления в якобы выгодный проект. Поверив мошенникам, она самостоятельно перевела 310 тысяч рублей на указанный ими банковский счет. Следователи квалифицировали действия преступников по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса и возбудили уголовное дело.

В ходе расследования сыщикам удалось вычислить человека, на чье имя был зарегистрирован счет получатель. Им оказался житель Новосибирска, на чьи реквизиты и поступили похищенные деньги. Чтобы защитить финансовые интересы обманутой тулячки, прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения непосредственно с владельца счета.

Судебный орган полностью согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил заявленные требования.